King of Avalon, il trailer con Orlando Bloom farà felici i fan de Il Signore degli Anelli

Orlando Bloom è il protagonista del nuovo trailer di Frost & Flame: King of Avalon, il mobile game per iOS e Android che ha già totalizzato la bellezza di 150 milioni di download. Ebbene, il video farà senz'altro felici i tantissimi fan de Il Signore degli Anelli.

Come sappiamo, ci sono quasi 230 milioni di giocatori mobile attivi nel 2021 solo fra USA e Canada: un mercato gigantesco, che offre la possibilità ad alcune produzioni di spiccare in maniera particolare e ritagliarsi un'ampia fetta di pubblico.

Risorse che si rivelano poi utili per poter ingaggiare testimonial come Orlando Bloom, appunto: nel trailer lo vediamo a capo di un esercito in guerra, ma la sua fazione è in netta difficoltà e il "capo" non sembra rispondere all'appello.

A quel punto l'ex Legolas imbraccia l'arco e scocca una freccia verso il cielo, che oltrepassa lo schermo dello smartphone e riesce finalmente a svegliare l'attore. Come si permette di dormire mentre il suo esercito viene annientato?

Un repentino risveglio, due tocchi sullo schermo ed ecco che un enorme drago si fionda sul campo di battaglia, annientando con il suo alito infuocato le truppe nemiche: il regno è salvo, ma magari le notifiche è meglio tenerle spente quando si va a letto.