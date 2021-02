King of Seas rinviato, ma trova un publisher

Lo sviluppatore 3DCloud ha annunciato il rinvio di King of Seas, che non uscirà più il 18 febbraio 2021, ma a maggio 2021, in data ancora da destinarsi. Nel frattempo il gioco ha trovato anche un publisher, che ne curerà il lancio e fornirà nuove risorse per migliorarlo: Team17.

Non solo, perché saranno aggiunte anche delle nuove lingue ufficiali: tedesco, francese, spagnolo e cinese (semplificato e tradizionale). Quest'ultima è particolarmente rilevante, vista l'importanza sempre maggiore del mercato videoludico cinese, soprattutto su Steam.

Per il resto rimangono confermate tutte le informazioni precedenti, ossia che King of Seas sarà lanciato su PC, Nintendo Switch, PS4 e Xbox One. Naturalmente sarà anche giocabile in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X/S.

Rileggiamo la descrizione ufficiale di King of Seas, tratta dalla pagina Steam (dove potete aggiungerlo nella lista dei desideri):

King of Seas è un gioco di Ruolo d'azione ambientato in un mondo piratesco procedurale. Dovrai lottare per riconquistare quanto tolto da un feroce complotto: un'avventura epica ti attende in un mondo fantastico, costellato da combattimenti, isole sperdute e tesori. Un universo ricco di personaggi strabilianti e missioni mozzafiato che ti terrà ancorato mentre lotti per diventare il re di tutti i pirati.

Storia: Una serie di quest che ti guideranno alla scoperta dei bizzarri personaggi del nostro mondo, con divertenti dialoghi pronti a guidarti in un'epica avventura.

Generazione Procedurale: Tuffati in un mondo lussureggiante, generato proceduralmente per rinfrescare la meccanica di esplorazione ad ogni nuova partita.

Mondo dinamico: Il mondo reagisce in maniera viva alle tue azioni, cambiano le rotte navali e ad ogni insediamento conquistato la difficoltà si adatta per darti sempre del filo da torcere.

Mappa: Una nebbia fitta ti impedirà di andare a colpo sicuro verso gli obiettivi, non vorrai mica perdere il gusto dell'esplorazione!?

Sistema di navigazione: Gli effetti atmosferici influenzano il gameplay. Naviga nella tempesta a tuo rischio e pericolo, sfuggi ai nemici e ricordati sempre di tenere sotto controllo il vento durante i combattimenti. La strategia parte da qui.

Personalizzazione della nave: Cinque tipologie di navi altamente personalizzabili tramite un sistema di equipaggiamento e abilità. Come in ogni vero gioco di ruolo che si rispetti!

Sistema di combattimento: Non solo cannonate e strategia ma anche velocità e spettacolarità, grazie ad un set di oltre 20 abilità tra cui scegliere e tre rami di talenti per aderire a qualsiasi stile di gioco.