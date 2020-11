Kirby Fighters 2: un nuovo trailer ci ricorda l'esistenza del gioco

Nintendo ha pubblicato un nuovo trailer di Kirby Fighters 2 per Nintendo Switch, chiamato "Artista, Campana, Parasole, Raggio e Gooey!" probabilmente per ricordarci dell'esistenza del gioco. Difficile quantificarne il successo, in mancanza di dati ufficiali, ma visto quanto poco se ne parla tendiamo a escludere che sia tra i più venduti della piattaforma. Si tratta anche di uno dei pochi giochi di Nintendo per Switch ad aver raccolto parecchi votacci.

Se vi interessa provare Kirby Fighter 2, potete scaricare la demo gratuita dal Nintendo eShop.

Per altre informazioni, leggete la nostra recensione di Kirby Fighters 2, in cui il buon Christian Colli ha scritto:

Kirby Fighters 2 è un titolo che a questo prezzo non ha molto senso: al di là di una presentazione curata e colorata che ammicca al franchise, il brawler targato HAL Laboratory è troppo povero in termini di contenuti e modalità di gioco per rappresentare un valido acquisto a prezzo intero. Consideratelo, magari scontato, solo per passare qualche oretta in compagnia di amici che amano Kirby, fratellini, sorelline o nipotini vari.