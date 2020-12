Know by heart annunciato, è il nuovo gioco di Ice-Pick Lodge

Ice-Pick Lodge ha annunciato Know by heart, un'avventura sull'accettazione della perdita che racconta di un gruppo di amici ritrovatisi dopo un lungo distacco. Cosa li accomuna ancora? Cosa ne è stato di ciò che erano un tempo?

Il team russo mira a creare un'esperienza intima e riflessiva, con un gameplay intuitivo basato su dei mini giochi (alla maniera di What Remains of Edith Finch). Misha, la protagonista, svolge un lavoro monotono e senza sbocchi. La sua vita viene però scombussolata dal ritorno in città di un suo amore di gioventù, che le regala la speranza di fuggire da quella vita che ormai le sta davvero stretta.

L'uscita su PC di Know by heart è prevista per il Q2 2020. Durerà circa 5 ore, come svelato sulla pagina Steam. Si tratta probabilmente di un progetto minore per Ice-Pick Lodge, dopo le scarse vendite di Pathologic 2, che hanno costretto al congelamento del franchise e hanno bloccato lo sviluppo degli altri due episodi promessi. Comunque sia, conoscendo il loro portfolio, in Know by heart non mancheranno sicuramente spunti interessanti e una narrazione coinvolgente. Vediamo il filmato di presentazione: