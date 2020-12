Epic Games Store: Solitairica è il gioco gratis PC del 29 dicembre 2020

Altro giorno, altro regalo per i giocatori PC dall'Epic Games Store. Come rifigurare un bel gioco gratis come Solitairica per festeggiare il 29 dicembre 2020? Se vi interessa, potete riscattarlo per le prossime 24 ore, ossia fino alle 16:59:59 di domani, quando lascerà il posto a un altro dono.

Se volete avere un'idea di quali giochi sono stati regalati fino a oggi e quali saranno dati nei prossimi giorni, online è spuntata la lista dei giochi gratis per PC di Natale 2020 dell'Epic Games Store. Finora l'elenco si è rivelato affidabile, quindi riteniamo che possiate fidarvi.

Per poter riscattare Solitairica gratuitamente dall'Epic Games Store basterà andare sulla pagina delle offerte delle feste di Epic Games Store per farlo vostro.

Solitairica porta il combattimento dei GDR e la progressione complessa dei rogue-like in una nuova ambientazione: il mondo del solitario!

Nella terra di Myriodd tutti i cuori sono stati infranti dal terribile imperatore Stuck!

Il grande Kismet ti insegnerà a combattere i nemici grazie al potere del solitario e delle quattro energie: attacco, difesa, agilità e forza di volontà.

Ogni viaggio del giocatore rappresenterà una sfida unica, con orde di nemici sempre diversi e un'ampia gamma di oggetti e incantesimi da esplorare. Combatti i tuoi nemici con la forza bruta o costruendo combo devastanti.

Sconfiggi gli eserciti di Stuck!

Ufficialmente, il gioco gratis di domani è ancora nascosto dalla carta regalo dell'Epic Games Store, quindi potete speculare ancora un po' su cosa ci aspetta.