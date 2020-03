La Casa di Carta stagione 4, Netflix ha pubblicato il riassunto della stagione precedente

Netflix ha pubblicato un video riassunto della terza stagione della serie La Casa di Carta, per preparare il pubblico al lancio della quarta stagione, che avverrà in settimana. Anche se è quasi ridondante dirlo, il video, che trovate in testa alla notizia, contiene moltissime anticipazioni sulla terza stagione della serie. Se la dovete ancora guardare, evitatelo. Se non l'avete vista, evitate anche di proseguire nella lettura.

La storia di La Casa di Carta 4 riprenderà esattamente da dove si era conclusa la terza stagione: il Professore crede che Lisbona sia stata giustiziata dalla polizia spagnola, mentre il gruppo sta perdendo la sua compattezza a causa di alcuni conflitti interni.

Pochi giorni fa, Netflix ha pubblicato un teaser di La Casa di Carta 4 con alcune sequenze tratte dalla nuova stagione.

Per chiudere, ricordiamo anche il cast della serie: Álvaro Morte (Il Professore), Úrsula Corberó (Tokio), Pedro Alonso (Berlino), Alba Flores (Nairobi), Itziar Ituño (Lisbona), Miguel Herrán (Rio), Esther Acebo (Stoccolma), Jaime Lorente (Denver), Darko Peric (Helsinki), Luka Peros (Marsiglia), Hovik Keuchkerian (Bogotá) e Rodrigo de la Serna (Palermo). Nel mentre, Najwa Nimri (Ispettore Sierra), Fernando Cayo (Colonnello Tamayo), Juan Fernández (Colonnello Prieto), Fernando Soto (Angel) e Mario de la Rosa (Suárez) compongono invece la parte del corpo di polizia che cercherà di distruggere la Resistenza. Nel cast anche Pep Munné (Governatore), Enrique Arce (Arturo Román), Kiti Manver (Mariví) e José Manuel Poga (Gandía).