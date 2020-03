Half-Life 2 in VR grazie al motore di Half-Life: Alyx

In circa una settimana un modder è riuscito a creare un demo di Half-Life 2 in VR usando il Source 2, il motore grafico di Half-Life: Alyx. Non è la prima volta che si parla di Half-Life 2 in VR, visto che già c'erano progetti in merito (cui Valve non si è opposta), ma questo è probabilmente il più concreto e, all'apparenza, il più fattibile, almeno fino a un certo punto, con molte delle risorse necessarie già pronte.

Il processo di realizzazione pare essere abbastanza lineare, come spiegato dal modder VectOR, che sta prendendo i file originali delle mappe di Half-Life 2 e li sta importando direttamente nel Source 2, aggiungendoli ad Half-Life: Alyx, convertendo nel mentre tutte le risorse dell'originale.

Purtroppo senza l'SDK del Source 2 il lavoro fattibile è abbastanza limitato. Valve per ora non ha intenzione di rilasciare l'SDK del suo nuovo engine pubblicamente, quindi è probabile che il progetto si fermi o che diventi una specie di raccolta di mappe. Chissà se ce la farà prima Half-Life 2 a essere convertito in VR o Half-Life: Alyx a essere appiattito.

Se volete avere più informazioni, leggete la nostra recensione di Half-Life: Alyx, oppure il riassunto dell'intera serie Half-Life.