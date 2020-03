Justice League, nuovo collegamento con Batman V Superman svelato da Zack Snyder

Molto probabilmente vi ricorderete di quella scena finale densa di pathos di Batman v. Superman: Dawn of Justice, quando Superman si scontra con Doomsday e incontra finalmente il proprio destino. Prima della collisione tra il supereroe e il nemico, Superman grida: e adesso quel grido acquista un nuovo significato, grazie ad alcune considerazioni fornite da Zack Snyder, che lo connetterebbero direttamente al film della Justice League.

In queste ore, infatti, Zack Snyder ha svelato un nuovo collegamento tra Justice League e Batman v. Superman: Dawn of Justice. In quest'ultimo film, il grido di Superman avrebbe risvegliato le Scatole Madri disseminate per l'intero Universo. I fan della DC sanno bene quanto importanti siano le Mother Boxes all'interno del franchise: possono persino riportare in vita i personaggi presenti. Ciò sarebbe stato possibile, naturalmente, grazie alla natura extraterrestre e agli enormi poteri di Superman.

La connessione si instaura perché poi le Scatole Madri sono state riprese anche in Justice League, con notevoli risvolti narrativi. Snyder probabilmente avrebbe utilizzato ancora di più le Mother Boxes in Justice League, e pare avesse anche altri piani riguardo gli oggetti in questione. Le cose poi sono andate come sono andate, ed è anche per questo motivo che i fan chiedono a gran voce la Snyder Cut di Justice League.