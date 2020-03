Fortnite, due nuovi glitch permettono di ottenere facilmente la Vittoria Reale

Ancora glitch per Fortnite Capitolo 2, e questa volta si tratta di exploit davvero gravi perché permettono di ottenere facilmente la Vittoria Reale, andando così a minare il bilanciamento generale del titolo di Epic Games. Vediamo di quali trucchetti si tratta, e come attivarli.

Il primo tra i nuovi glitch di Fortnite permette ai giocatori di diventare invisibili: è sufficiente nascondersi in una scatola di cartone (introdotte con l'inizio di Fortnite Capitolo 2 Stagione 2) mentre si impugna e si mira con un arpione. Da questo momento in poi, se il glitch si attiva correttamente, il giocatore sarà invisibile ai suoi nemici (e anche a se stesso, si vedrà soltanto l'arma impugnata). Immaginate quanto sia letale questo trucco, dato che impedisce ai nemici di mirare correttamente verso l'utilizzatore.

Ma il secondo bug è davvero eccezionale, perché permette all'elicottero Choppa di Fortnite di arrivare così in alto da eludere qualsiasi tipo di offensiva nemica, e persino i danni della tempesta. In questo caso è possibile utilizzare il rampino (arma mitica legata ai boss di Fortnite) per far scattare il glitch legato all'elicottero, e scagliarlo in alto nel cielo. Così in alto che sarà possibile vincere la partita e ottenere la Vittoria Reale semplicemente restando ad alta quota, perfettamente irraggiungibili da tutto e tutti.

Ecco un video che mostra i nuovi glitch di Fortnite Capitolo 2 in azione; verranno presumibilmente corretti con il nuovo aggiornamento in arrivo questa settimana per tutte le modalità di gioco.