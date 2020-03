Dragon Ball: Sexy Bulma protagonista di un nuovo cosplay

La nuova settimana del 30 marzo 2020 è ufficialmente cominciata, e per iniziarla al meglio noi abbiamo un nuovo cosplay a tema Dragon Ball per voi. Precisamente un nuovo cosplay dedicato a Sexy Bulma, accoppiata perfetta con il cosplay di Bunny Bulma che vi abbiamo proposto qualche giorno fa.

Difficile riuscire a capire perché il mondo dei cosplay sia così attratto da Bulma: di certo si tratta di un personaggio molto importante di qualsivoglia serie del franchise di Akira Toriyama. Bulma debuttò nel primo Dragon Ball in assoluto, tornò in Dragon Ball Z ed è ancora presente in Dragon Ball Super (lasciando da parte Dragon Ball GT, serie non canonica). La cosplayer di The Magic World of Cosplay ha deciso di valorizzare il personaggio con una sua rielaborazione in parte molto personale, ma comunque discretamente fedele.

Eccovi le immagini del cosplay di Sexy Bulma in questione, e ne trovate altre ancora nel campo Fonte di questo articolo. Ricordate che il nuovo capitolo del manga di Dragon Ball Super sarà disponibile dal prossimo 20 aprile 2020, gratuitamente e legalmente sul sito web di Manga Plus.