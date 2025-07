La chitarra wireless PDP Riffmaster per PS5 e per Xbox e PC è in offerta su Amazon per il Prime Day

Se amate i giochi musicali e aspettavate il ritorno di un vero controller a forma di chitarra, questa è l'occasione giusta. La PDP Gaming Riffmaster, chitarra wireless disponibile nelle versioni PS5 e Xbox Series X|S, Xbox One e PC Windows 10/11, è in offerta su Amazon per il Prime Day a 104,99€, rispetto ai 149,74€ di listino . Potete acquistarla da questo link oppure tramite il box qui sotto. Vi ricordiamo che le offerte del Prime Day sono riservate agli abbonati Amazon Prime. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , così potete riceverlo in pochissimo tempo e senza pensieri.

Il ritorno della chitarra per il gaming musicale

La PDP Riffmaster è pensata per riportare in vita la magia di titoli come Guitar Hero e Rock Band, offrendo un controller moderno e wireless progettato per funzionare perfettamente sulle piattaforme attuali. Il design ricorda quello delle classiche chitarre da gioco, ma è stato aggiornato con materiali di qualità, tasti più reattivi e una connessione stabile.

Funziona in modalità wireless sia su console Xbox che su PC Windows, rendendola ideale per chi vuole suonare ovunque. Basta collegarla e siete pronti a partire. E quando avete finito, potete persino separare il manico dal corpo per riporla più facilmente.