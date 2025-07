Suikoden 1 & 2 HD Remaster in maxi sconto su Amazon: rivivi le emozioni degli originali in una nuova veste

Su Amazon, è iniziato il Prime Day e con esso sono disponibili una serie di offerte e promozioni molto interessanti. In ambito videoludico, questa promo su Suikoden 1 & 2 HD Remaster è sicuramente una delle più allettanti: lo sconto attivo è del 30% e il prezzo finale d'acquisto si attesta sui 34,99€. Puoi acquistare il gioco direttamente tramite questo link oppure accedendo alla pagina prodotto tramite il box qui in basso: La serie Suikoden, iniziata nel 1995, è rapidamente diventata una delle saghe di giochi di ruolo più amate, distinguendosi per la sua narrazione profonda e un cast di personaggi ricco e variegato. Questa edizione riporta in auge i primi 2 capitoli.