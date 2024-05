La linea iPhone 17 potrebbe dire addio al modello Plus e al suo posto introdurre un iPhone Slim

La serie iPhone 17 potrebbe subire una grande revisione nel 2025: iPhone 17 Slim potrebbe sostituire il modello Plus, in un'ulteriore svolta della casa californiana.

Come di consueto, nonostante l'attesa della serie 16 sia ancora lunga, le notizie riguardanti i prodotti Apple non si arginano, anticipando già le prossime mosse in vista della generazione iPhone 17. Si parla di un nuovo design, nuovi schermi, miglioramenti alla fotocamera frontale e una Dynamic Island più compatta.

Jeff Pu, un noto analista della Haitong International Securities, sembra concordare su queste prospettive, aggiungendo che tutti i modelli dovrebbero presentare un display LTPO con ProMotion e AOD. Dopo l'introduzione della serie iPhone Mini qualche tempo fa, seguita poi dalla serie iPhone Plus, sembra che Apple stia considerando ulteriori aggiunte alla famiglia, secondo nuovi report.

La novità più sorprendente è la possibile introduzione di una variante "Slim" al posto del modello "Plus", con uno schermo leggermente più piccolo rispetto ad iPhone 17 Pro Max, come anche suggerito da Ross Young. Perciò, sembra che per la lineup del 2025, Apple potrebbe abbandonare la denominazione Plus e lanciare una versione di iPhone 17 Slim che sarà parte dei quattro dispositivi offerti.

Progresso inarrestabile La gamma iPhone 17 è prevista con una versione "Slim" insieme alla base e alla Pro più compatta, caratterizzate da un alluminio di qualità superiore, mentre il titanio sarà riservato esclusivamente all'iPhone 17 Pro Max Si prevede che iPhone 17 avrà uno schermo da 6,1 pollici, mentre iPhone 17 Slim sarà leggermente più grande, con uno schermo da 6,6 pollici.

Per quanto riguarda gli iPhone 17 Pro e 17 Pro Max, si prevede che presenteranno rispettivamente schermi OLED da 6,3 pollici e 6,9 pollici. Nel design, 17 Pro Max potrebbe distinguersi per una Dynamic Island più compatta, grazie alla tecnologia "Metalens", che potrebbe essere utilizzata non solo per il sensore di prossimità ma anche per il sensore Face ID, a scapito degli altri modelli che non dovrebbero giovare di una tale miglioria. L'introduzione di un modello "Slim" potrebbe andare a colmare l'annunciato vuoto lasciato dal modello Plus con un corpo più sottile.

Apple nella sua storia ha mostrato una propensione a sperimentare con diverse opzioni di schermo, passando dal Mini al Plus, e ora sembra essere il momento di un altro giro di giostra. Il modello Slim potrebbe attrarre coloro che cercano telefoni leggeri ma con uno schermo ampio, una tendenza comune nei dispositivi Android.