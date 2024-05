Apple presenterà l'ibrido iPad/MacBook già l'anno prossimo, ma quanto costerà?

La notizia non è del tutto inaspettata, considerando che già nel 2022 Ross Young aveva suggerito lo sviluppo di un ibrido pieghevole con schermo da 20 pollici, previsto per il 2026 o il 2027, mentre lo stesso Gurman aveva accennato alla possibilità di un ibrido MacBook/iPad pieghevole a doppio schermo.

Nella trepidante attesa per gli annunci dei nuovi iPad da parte di Apple, previsti per il 7 maggio , il rinomato giornalista Mark Gurman di Bloomberg offre un'anteprima sulle prospettive dell'azienda per il futuro dei suoi hardware.

Secondo l'analista Jeff Pu di Haitong International Securities (come riportato da 9to5mac), Apple ha in programma di avviare la produzione su larga scala di un dispositivo con schermo flessibile da 20,2 pollici verso la fine del 2025.

Tuttavia, sembra che l'azienda non abbia ancora deciso le dimensioni dello schermo in questione.

Ulta High-End

Nel futuro dell'azienda sembra esserci l'intenzione di portare gli utenti a considerare iPad e il Mac come dispositivi portatili equivalenti, poiché diventeranno sempre più simili

Da quanto è stato annunciato, Samsung Display, principale fornitore di schermi OLED per Apple e pioniere nello sviluppo di schermi flessibili, avrebbe istituito un'unità dedicata esclusivamente alla progettazione di display per la casa di Cupertino.

Questo gruppo, conosciuto come "A Team", opera presso l'istituto di ricerca Giheung di Yongin, in Corea del Sud, e si impegna a supportare Apple nella transizione alla tecnologia OLED su tutta la sua gamma di dispositivi, dagli iPad di imminente annuncio ai MacBook; è probabile che nel loro piano di lavoro sia contemplata anche la prossima generazione di dispositivi con schermi flessibili.

Con l'imminente integrazione dei display touch sui Mac, le persone potranno selezionare il loro dispositivo principale in base alle preferenze personali: scegliere un dispositivo all-in-one come il MacBook o optare per un dispositivo più flessibile come l'iPad non implicherà sacrifici e offrirà un'esperienza relativamente intercambiabile.

Al momento non ci sono informazioni sulla sua data di lancio sul mercato, ma va considerato che i prezzi di questi dispositivi non saranno accessibili a tutti.

Secondo Pu, il primo foldable di Apple farà parte di una "nuova linea" rivolta al "mercato ultra-high-end".

Naturalmente, queste anticipazioni dovrebbero essere prese con cautela, poiché non sono state confermate da altre fonti. Tuttavia, ci offrono un'idea dell'impegno di Apple in questo nuovo settore.