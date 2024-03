Apple sembra aver rinunciato agli schermi MicroLED per Apple Watch

Operazione troppo complessa

Dopo 7 anni di lavoro, Apple ha deciso che non vedrà luce uno smartwatch con display MicroLED, almeno per ora

Le prime voci su Apple che lavorava all'aggiornamento degli schermi dei suoi smartwatch sono emerse per la prima volta l'anno scorso.

In quel frangente, Bloomberg aveva riportato che Apple avrebbe avuto pronto il nuovo display per un lancio nel 2024 o nel 2025.

La decisione di abbandonare il progetto è stata confermata da rapporti relativi alla cancellazione dei piani da parte di un fornitore non identificato.

Apple ha spiegato di considerare gli schermi OLED ancora come la migliore soluzione disponibile, mettendo fine alle speranze di chi attendeva l'arrivo di un Apple Watch Ultra con schermo MicroLED.

Ming-Chi Kuo, il noto analista, si era già esposto sul caso, parlando di come l'azienda avesse sofferto costi di produzione troppo elevati per rendere economicamente sostenibile l'operazione.

Inoltre, sembra che il processo di posizionamento dei pixel necessari per i MicroLED abbia contribuito alla decisione di abbandonare l'idea, risultando particolarmente complesso.

Nonostante Apple possedesse già l'esperienza necessaria per la progettazione e la produzione dei MicroLED, attualmente, l'unico prodotto Apple che utilizza questa tecnologia rimarrà Apple Vision Pro.

In seguito alla fine delle operazioni, Apple ha ridotto il personale "di alcune dozzine".

Attualmente, l'azienda sta valutando la possibilità di consentire ad alcuni dipendenti di unirsi a nuovi team, ma la maggior parte sarà licenziata, coinvolgendo lavoratori sia negli Stati Uniti che in Asia, secondo quanto riportato da Bloomberg.