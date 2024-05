Helldivers 2, il CEO di Arrowhead ha commentato l'annuncio di Sony

"Insieme vogliamo stabilire nuovi standard in merito a come dovrebbe essere un live service e al modo in cui sviluppatori e community possono supportarsi a vicenda per creare le migliori esperienze di gioco possibili."

"In secondo luogo, voglio ringraziare i nostri partner e amici di PlayStation per aver preso in maniera così rapida ed efficace la decisione di lasciare opzionale il collegamento fra i profili Steam e PSN ."

La tendenza è già stata invertita?

Come ricorderete, Helldivers 2 ha raggiunto le 215.000 recensioni negative su Steam in concomitanza con lo stop alla vendita del gioco in ben 177 paesi in cui non è possibile creare un account PSN, ma dopo l'annuncio di Sony la tendenza pare sia già stata invertita.

Si contano infatti oltre 20.000 recensioni positive per Helldivers 2 ora che l'account PSN non è più obbligatorio, e Arrowhead Game Studios potrebbe addirittura creare un mantello con il grafico del review bombing per i personaggi del gioco.

Chiaramente bisognerà capire come procederanno le cose d'ora in avanti, se cambieranno le strategie di Sony per i titoli PlayStation su PC e quali sorprese ci riserverà il supporto post-lancio di Helldivers 2.