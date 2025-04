La nuova serie Motorola Razr 60 verrà presentata a fine aprile

Manca sempre meno alla presentazione ufficiale di Motorola Razr 60 , la nuova serie di smartphone pieghevoli prevista in uscita a breve sui mercati di tutto il mondo. Nello specifico, la compagnia ha annunciato ufficialmente che toglierà i veli alla nuova serie a fine aprile con un misterioso evento di presentazione: scopriamone insieme tutti i dettagli.

Le specifiche attese per la nuova serie Motorola Razr 60

Motorola ha annunciato ufficialmente un evento di presentazione fissato per il 24 aprile. In occasione dell'evento potrebbero essere presentati ufficialmente tre modelli della nuova serie, andando a comprendere rispettivamente il modello standard, Motorola Razr 60 Plus e un possibile Motorola Razr 60 Ultra.

Nel caso di Motorola Razr 60 Plus avremo a che fare probabilmente con un display AMOLED da 6,9 pollici di diagonale, accompagnato ancora una volta dal display esterno da 4 pollici di diagonale. Nel caso del comparto fotocamere figureranno un sensore principale da 50 megapixel, accompagnato da un sensore frontale da 32 megapixel. Al suo interno troveremo probabilmente il chip Snapdragon 8 Elite, protagonista della maggior parte dei top di gamma di quest'anno, con un notevole salto in avanti dal punto di vista delle prestazioni. Tra le novità più attese e discusse di quest'anno troviamo poi il possibile supporto alla ricarica da 68 W di potenza per Motorola Razr 60 Ultra. Oltre a questo, un altro grande focus della nuova serie sarà rappresentato da Moto AI, il programma basato sull'intelligenza artificiale proprietaria della compagnia.