Lake: trailer di lancio su PS5 e PS4, disponibile da oggi su PlayStation Store

Lake, l'interessante avventura narrativa sviluppata da Gamious, è disponibile a partire da oggi anche su PS5 e PS4, come conferma il trailer di lancio del gioco, acquistabile su PlayStation Store al prezzo di 19,99€.

Annunciato appena qualche giorno fa, Lake racconta la storia di una donna che molla il suo lavoro stressante e la vita nella grande città per rifugiarsi in un piccolo paese in riva al lago.

Qui si occupa di sostituire suo padre presso l'ufficio postale, cominciando a lavorare dunque come portalettere: un mestiere che le consentirà di entrare in contatto con un gran numero di personaggi, dando vita ai dialoghi brillanti che caratterizzano il gioco.

Di questo e di altri aspetti abbiamo parlato nella nostra recensione di Lake: datele un'occhiata per ulteriori dettagli su questo titolo.