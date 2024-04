Larian Studios critica le aziende che licenziano: lo fanno solo per gli investitori

Le aziende che licenziano lo fanno unicamente per gli investitori, al fine di evitare che si arrabbino, visto che nessuna di esse è a rischio bancarotta: lo ha dichiarato senza mezzi termini Michael Douse, director of publishing di Larian Studios.

Intervenuto durante i Game Developers Choice Awards, Douse ha parlato dell'attuale stato dell'industria videoludica e di come determinate scelte potessero essere facilmente evitare, ma non c'è stata la volontà di farlo. "Dovremmo sentirci umiliati come industria per quello che stiamo vivendo, ma non mi pare che stia accadendo."

"Nessuna di queste aziende è a rischio bancarotta, l'unico rischio è quello di scontentare gli investitori", ha continuato Douse, per poi aggiungere ironicamente: "Va bene, è così che funzionano le cose: lo scopo di una compagnia pubblica è quello di creare crescita per gli azionisti, non di stabilire un clima felice per gli impiegati."