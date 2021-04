Layers of Fear VR per PlayStation VR annunciato da Bloober Team con data di uscita

Layers of Fear VR è stato annunciato anche per PlayStation VR da Bloober Team, che ha subito ufficializzato la data di uscita del gioco su PlayStation Store: sarà disponibile dal 29 aprile.

Pubblicato originariamente su PC alla fine del 2019, Layers of Fear VR è appunto la versione in realtà virtuale di Layers of Fear, che promette un coinvolgimento ancora maggiore.

Layers of Fear VR è un gioco horror psichedelico che ti trascina nei meandri della follia. Il terrore tanto acclamato dalla critica porta una magione vittoriana sempre mutevole a un livello di terrore palpabile grazie alla realtà virtuale.

Addentrati nella mente di un pittore squilibrato e scopri i segreti della sua follia. Scopri le visioni, le paure e gli orrori che attanagliano l'artista e completa il capolavoro che ha voluto creare per così tanto tempo.

Layers of Fear VR è un horror in prima persona che verte su una storia ricca e oscura. Esplora ambienti che brulicano di macabre opere d'arte e svelane i segreti superando rompicapi contorti. Prendi il controllo di un pittore che sta cercando di creare il suo magnum opus... prima che perda il lume nel farlo.

Il terrore psicologico di Layers of Fear ti indurrà a dubitare di ciò che i tuoi occhi e la tua mente vedono. Avrai l'ardore di dipingere un vero capolavoro della paura? Indossa il visore VR e scopri cosa ti aspetta...