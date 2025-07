Le cuffie Bluetooth Soundcore Liberty 5 con cancellazione del rumore sono in sconto con Amazon Prime Day

Caratteristiche delle cuffie Soundcore Liberty 5

Queste cuffie, di colore azzurro, offrono una riduzione della voce due volte più precisa, grazie alla tecnologia ANC 3.0, in grado di attenuare e silenziare le voci (molto utile per i viaggi in treno o nei luoghi particolarmente affollati). Inoltre, troviamo la cancellazione del rumore adattiva in tempo reale, con l'algoritmo Adaptive ANC 3.0 in grado di adattarsi ai cambiamenti dell'ambiente circostante regolandosi ogni 0,3 secondi.

Cuffie Soundcore Liberty 5

L'audio Dolby rende musica, film e podcast ancora più coinvolgenti, mentre il suono è equilibrato e ricco di dettagli grazie ai canali per i bassi migliorati, all'Hi-Res Audio e ai diagrammi in carta di lana. Queste cuffie garantiscono fino a 12 ore di riproduzione con una sola ricarica e fino a 48 ore con la custodia in modalità normale. Con l'ANC attivato, invece, 8 ore per ricarica e 32 ore in totale.