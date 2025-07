Il case Cooler Master NR200P MAX V2 è in offerta su Amazon per il Prime Day: compatto ed efficiente

Sono davvero tante le offerte proposte in occasione dell'Amazon Prime Day, e tra le più interessanti troviamo anche il case Cooler Master NR200P MAX V2 a 318,68 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon , mentre la consegna è garantita entro pochi giorni. Inoltre, come sempre, se richiesto entro 14 giorni è possibile restituirlo tranquillamente. Vediamo meglio le sue caratteristiche affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del case Cooler Master NR200P MAX V2

Questo case presenta dimensioni compatte (360 x 185 x 274 mm escluse le sporgenze) e può ospitare schede GFX extra-large, fino a 356,7 mm di lunghezza, 160 mm di altezza, oltre a sistemi di raffreddamento della CPU fino a 67 mm di altezza. Il flusso d'aria del V2 è stato migliorato: in questo caso troviamo sia un pannello laterale in vetro temperato sia un pannello laterale in acciaio perforato con il nuovo modello NCORE. In questo modo la ventilazione migliora del 30%.

Il case Cooler Master NR200P MAX V2

Troviamo anche il raffreddatore AIO Integrato con 2 ventole 140mm e una pompa di terza generazione. Inoltre, i pannelli I/O sono dotati di una porta USB 3.2 Gen 2x2 Type-C da 20 Gbps, nonché porte USB Type-A e jack audio. In questo caso la scheda madre supportata è la Mini ITX, fattore essenziale da valutare prima di procedere con l'acquisto.