Il mouse da gaming wireless Glorious Model D è in sconto su Amazon per le offerte Prime Day

In occasione dell'Amazon Prime Day troviamo in offerta il mouse Glorious Model D bianco a 49,99 €. Se siete interessati, potete acquistarlo tramite questo link o attraverso il box qui sotto. Il prodotto è spedito da Amazon e la consegna è prevista entro pochi giorni. Inoltre, se richiesto entro 14 giorni, è possibile restituirlo. Vediamo le sue caratteristiche affinché possiate valutarne l'acquisto.

Caratteristiche del mouse Glorious Model D

Questo mouse bianco è dotato di connettività wireless a 2,4 GHz, con una latenza inferiore a tutti i mouse della sua categoria. Si tratta inoltre di un prodotto RGB personalizzabile, con ben 16,8 milioni di colori tra cui scegliere, che potrete comodamente modificare tramite i tasti del mouse, senza quindi usare un software dedicato.

Il mouse Glorious Model D

Per quanto concerne la batteria e la sua durata, il Model D garantisce un'autonomia di 71 ore in modalità wireless, ma potrete giocare anche mentre è in carica, usando il cavo USB-C. Questo prodotto è una scelta valida per il gioco competitivo, grazie alla precisione millimetrica con una velocità di tracciamento di 400 IPS, 19.000 DPI massimi e una frequenza di polling fino a 1.000 Hz.

Infine, il design a nido d'ape rende il prodotto ancora più leggero e confortevole. Continuate a seguirci per ulteriori offerte dedicate al Prime Day.