Lo smartphone realme GT 7 Pro 5G 12+256 GB arancione è in sconto con l'Amazon Prime Day

Caratteristiche del realme GT 7 Pro

Si tratta in questo caso del GT7 Pro da 12+256 GB nella tonalità Orange. Questo prodotto è in grado di offrire prestazioni elevate grazie allo Snapdragon 8 Elite con processo a 3 nm di TSMC. Troviamo un display Eco² OLED Plus con 1.5K di risoluzione, dimensioni di 6,78", 120% DCI-P3, 2.600 Hz (frequenza di risposta al tocco), 120 Hz di frequenza di aggiornamento, 6.500 nit di luminosità massima e 2.000 nit di luminosità HBM.

Realme GT 7 Pro arancione

La batteria da 6500 mAh garantisce fino a 76 ore su Netflix, 23 ore su Instagram, 20 su Youtube e 510 ore in standby. La ricarica da 120W permette di ricaricare il dispositivo del 50% in soli 14 minuti (GaN), mentre il 100% di ricarica avviene in 37 minuti con AI Smart Charging. Per saperne di più, vi invitiamo a leggere la nostra recensione.