Il case CORSAIR 3500X ARGB Mid-Tower è in sconto su Amazon per il Prime Day

Caratteristiche del case CORSAIR 3500X ARGB

Con questo case nero non dovrete preoccuparvi dello spazio, dato che ospita le più grandi schede grafiche, nonché i sistemi di raffreddamento per CPU di maggiori dimensioni. Lo stesso discorso vale per radiatori da 360 mm e schede madri EATX. Inoltre, il case è compatibile con le schede madri ASUS BTF e MSI PROJECT ZERO. Buona anche la gestione dei cavi: quest'ultimi possono essere nascosti per una resa estetica pulita e piacevole alla vista.

Troviamo inoltre tre ventole RS ARGB. Le ventole sono dotate di cuscinetti magnetici a cupola, tecnologia AirGuide e alette per ottimizzare il raffreddamento. All'interno troviamo l'instradamento cavi, con ampio spazio e 28 mm disponibili nella parte anteriore della scheda madre. Una piastra removibile consente inoltre di installare fino a 2 unità HDD e 2 SSD contemporaneamente. I pannelli anteriori e laterali sono in vetro temperato e sono facilmente removibili.