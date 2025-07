La tastiera da gaming ASUS ROG Azoth con 75 tasti e design compatto è in sconto con l'Amazon Prime Day

Caratteristiche della tastiera ASUS ROG Azoth

Si tratta di una tastiera da gaming personalizzabile, dotata anche di un display OLED con controlli intuitivi. Troviamo anche connettività versatile e tecnologia wireless Speednova da 2.4 GHz (la tastiera è compatibile anche con MacOS). Il display da 2" può mostrare il livello della batteria, lo stato della tastiera, ma anche informazioni multimediali o animazioni personalizzate.

Gli switch possono essere sostituiti a proprio piacimento

Inoltre, troviamo guarnizioni in silicone per una sensazione di digitazione più ammortizzata rispetto alle classiche tastiere meccaniche. Gli switch sono intercambiabili, quindi possono essere sostituiti a proprio piacimento, ma di base troviamo i ROG NX con punto di attivazione di 1,8 mm per un input rapido.

I tasti ROG in PBT e lo stabilizzatore della tastiera pre-lubrificato offrono un'esperienza ancora più godibile. Come già detto, infine, si tratta di una tastiera con 75 tasti, quindi dal design più compatto e senza tastierino numerico.