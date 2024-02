Le Pagani sfrecciano su Lords Mobile per festeggiare gli otto anni dello strategico mobile e PC

Per festeggiare questo anniversario, Lords Mobile offre 1 mese di eventi di collaborazione con il prestigioso marchio italiano . In altre parole la potenza e la modernità delle hypercar Pagani arrivano nei Regni di Athena per offrire ai giocatori esperienze sgommanti e intense.

Sono già passati 8 anni da quando il gioco di strategia multiplayer in tempo reale Lords Mobile è sbarcato sui dispositivi mobile. Un evento che va festeggiato nel migliore dei modi, magari con una collaborazione con un marchio che sprizza stile e potenza da tutti i pori. Come per esempio Pagani , il celebre creatore di hypercar con sede a Modena.

Gli eventi

Le Pagani in Lords Mobile

Gli sviluppatori di IGG hanno pensato a una serie di eventi individuali e collaborativi (Gilde) per questo anniversario. Per esempio bisognerà completare le sfide attraversando un tabellone con la Zonda F Coupé e per guadagna Monete Evento da riscattare per i regali nel negozio.

Negli eventi della collaborazione con Pagani e dell'anniversario, i giocatori potranno ottenere:

Contenuti di gioco limitati ed esclusivi: Skin Castello [basata sulla Zonda F Coupé], Skin Leader, nuovi Artefatti, emote, avatar e altro ancora. Premi fisici: smartphone, tablet, smartwatch, buoni regali Amazon e altro ancora.

Poi c'è l'evento Puzzle di Pagani, che dà l'opportunità di vincere il Pacco Velocità. A differenza di altri premi, il Pacco Velocità contiene un paio di Auricolari Bluetooth personalizzati Lords Mobile x BOSE, una Statuetta di Custode, un Set di Tastiera e Mouse di Lords Mobile, uno Spazzolino Elettrico Lords Mobile x Soocas e una Power bank Lords Mobile x Anker.

Saranno tanti i premi i palio per l'evento Lords Mobile X Pagani

Ma non è finita qui. In questa collaborazione, IGG vuole anche battere il Guinness dei Primati! In questi giorni, infatti, i giocatori potranno partecipare alla creazione di un'opera d'arte per l'immagine ASCII online con il maggior numero di partecipanti.

IGG è alla ricerca di oltre 80.000 Sovrani e Regine per presentare l'opera d'arte per l'anniversario nel tentativo di battere il record per il "Maggior numero di contributi a un'immagine ASCII online". Una volta completata l'opera, i primi 20 giocatori nelle sfide dell'anniversario vinceranno un libro d'arte in edizione limitata che commemora l'impresa, oltre ad altri fantastici premi.

A tutti coloro che fossero interessati all'iniziativa o a vincere questi premi ricordiamo che Lords Mobile è scaricabile gratuitamente su App Store, Google Play, Steam o su PC (tramite il sito ufficiale del gioco).