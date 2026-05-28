Dei leak svelano i primi set LEGO Pokémon con Smart Play, l’uscita sarebbe prevista quest’estate

Per chi non lo sapesse, Smart Play è la nuova piattaforma interattiva introdotta da LEGO all'inizio dell'anno. Si basa sul mattoncino Smart Brick , capace di generare effetti sonori e luminosi quando interagisce con speciali Smart Tag NFC presenti nei set. Finora la tecnologia è comparsa solo in pochi set, ma LEGO ha già dichiarato di volerla estendere a molte altre linee.

I primi set LEGO Pokémon dotati della nuova tecnologia LEGO Smart Play potrebbero arrivare già quest'estate. A suggerirlo sono alcune immagini trapelate online e condivise da Brick Tap e altri insider, che mostrano come il sistema interattivo verrà integrato nelle prossime costruzioni dedicate ai mostriciattoli tascabili di Game Freak.

Quattro set Pokémon in arrivo ad agosto?

Le immagini trapelate mostrano quattro set Pokémon dotati di elementi Smart Play, che secondo i leaker dovrebbero arrivare nei negozi il 1° agosto. Il primo è "Cubone and Gengar's Spooky Showdown", che ricrea uno scontro "da brividi" tra i due Pokémon e include quattro Smart Tag: una per ciascun mostro e due dedicate a bersagli che reagiscono agli attacchi durante il combattimento.

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Più semplice è "Jigglypuff Concert", costruito attorno a una singola Smart Tag dedicata a Jigglypuff, affiancato da un microfono e da due piccoli speaker che ricreano l'atmosfera del suo celebre canto. A seguire troviamo "Charmander and Geodude's Cavern Clash", che ripropone la formula con due build e due Smart Tag, una per ciascuna creatura.

Il set più ricco tra quelli trapelati è però "Charizard vs Jolteon Ultimate Battle", che integra due Smart Brick e quattro Smart Tag, con una serie di bersagli da colpire e ulteriori interazioni che al momento non sono ancora del tutto chiare.

Queste indiscrezioni sono in linea con una precedente soffiata di Brick Tap risalente alla fine dello scorso dicembre, che includeva già alcuni dei set ora riemersi. In ogni caso, il consiglio è di prendere queste informazioni con cautela in attesa di conferme ufficiali da parte di LEGO.