Lego Samus Aran Gunship è in fase di review presso LEGO: il set di Metroid arriverà nei negozi?

Negli ultimi tempi i rapporti tra LEGO e Nintendo sembrano essere molto buoni. Le due compagnie, infatti, sono reduci dal successo della prima stagione di LEGO Super Mario e stanno già portando nei negozi le nuove espansioni. Questa volta c'è pure lo Starter Pack ufficiale di LEGO Luigi. Con queste premesse potrebbe non essere impossibile per le due aziende trovare un accordo economico per mettere in commercio il meraviglioso Lego Samus Aran Gunship, una creazione di L-DI-EGO ispirata a Metroid. Dopo aver passato le votazioni a gennaio, questo bellissimo progetto è in fase di revisione nel laboratorio LEGO Ideas. In altre parole si tratta dell'anticamera prima della commercializzazione.

Lego Samus Aran Gunship è la ricostruzione della celebre Gunship, la nave utilizzata da Samus Aran, la cacciatrice di taglie protagonista di Metroid, durante i suoi viaggi, fatta ovviamente con il LEGO. La nave, oltre ad essere semplicemente bellissima e molto fedele, ha diverse parti semoventi, oltre che dà la possibilità di sollevare la parte centrale per inserire Samus al suo interno.