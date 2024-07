LG QNED 55', la TV ottima per il gaming in super offerta su Amazon Italia

Se avete bisogno di sostituire la vostra vecchia TV con un modello completamente nuovo, vi trovate nel posto giusto: quest'oggi infatti Amazon propone la TV LG QNED (modello 55QNED756RA) da 55 pollici in offerta al minimo storico con un ottimo 23% di sconto , permettendoti di risparmiare oltre 150 euro rispetto all'originale prezzo mediano dell'ultimo periodo. Se sei interessato ad acquistarla è sufficiente cliccare su questo indirizzo , o in alternativa fare un click sul box immediatamente sottostante. La TV LG QNED (serie QNED75) è disponibile su Amazon a soli 499 euro , rispetto al prezzo di 649 euro degli ultimi mesi. Il prodotto è inoltre venduto e spedito da Amazon , per cui potrai usufruire tranquillamente del servizio Amazon Prime per la consegna gratuita a casa tua.

Le caratteristiche salienti della TV LG

Partiamo prima di tutto dall'ampio schermo da 55 pollici di diagonale, che assicura una visione eccezionale per tutti i tuoi contenuti multimediali preferiti. La TV supporta inoltre la tecnologia cloud gaming grazie a NVIDIA GeForce NOW, permettendoti di giocare agli ultimi titoli del momento senza necessariamente possedere una console o un PC. Oltre a questo è presente una funzionalità Game Optimizer, che ti consente di ottimizzare la resa delle immagini in base allo specifico genere di gioco, riducendo il più possibile l'input lag.

TV LG QNED 55''

Oltre a questo avrai accesso illimitato a centinaia di app di streaming, tra cui Netflix, Amazon Prime Video, Disney Plus, AppleTV+ e tante altre ancora. La TV LG QNED supporta inoltre i comandi vocali grazie all'integrazione con Amazon Alexa, consentendoti di utilizzare la tua voce per cambiare canale, alzare o abbassare il volume e quant'altro.