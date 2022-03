LG Serie G2 e C2: tutti i dettagli sulle TV OLED evo, compreso il nuovo taglio da 42 pollici

Presentata allo scorso CES di Las Vegas, LG Electronics porta finalmente in Italia la sua nuova linea di TV rendendo la tecnologia OLED evo la sua punta di diamante. LG è infatti leader nel settore OLED e ha trainato il mercato per ben nove anni, risultando il primo produttore a puntare su sviluppo, produzione ed evoluzione della tecnologia. Da questo instancabile lavoro nascono le due principali serie di quest'anno, che puntano interamente all'architettura OLED evo: i pannelli G2 e C2. Entrambe beneficiano dei vantaggi di elaborazione offerti dal processore α9 Gen 5, ma si differenziano in un paio di punti.

Gallery Edition indica anche le dimensioni dei pannelli della serie G2, pensati chiaramente per essere fissati al muro. Tutti i TV della serie G2 includono la staffa zero-gap per il fissaggio a parete, mentre coloro che lo vorranno appoggiare su un tavolino o un mobile dovranno acquistare a parte la base. Gallery ha spinto LG ad assottigliare ancora di più il profilo del bordo e, ad esempio con il 65'', la cornice passa da 10 a 6 millimetri. G2 è la serie che beneficia dei pannelli più grandi e sarà disponibile nei tagli da 55, 65, 77 e 83 pollici oltre al nuovo, maestoso 97 pollici, in arrivo nella seconda metà dell'anno.

OLED evo serie C2 da 42 pollici

LG OLED evo, il TV modello 55 pollici della Serie C2

Discorso leggermente diverso per la serie C2, che implementa un Brightness Booster, stavolta però standard e non Max: questo perché manca lo strato di dissipatori di calore, pur arrivando a performance notevoli e raggiungendo così il 20% luminosità in più rispetto alla generazione precedente. Diverso anche il posizionamento del TV, stavolta pensato per essere sostenuto da una basetta: mentre l'83'' si rifà al modello precedente, i pannelli da 77'', 65'' e 55'' vengono sorretti da una base alta e stretta e, novità, ruotabile di 10°.

Il nuovissimo 42 pollici LG OLED evo, serie C2

Ma quello che ha rapito davvero la nostra attenzione è la novità della serie C2, ovvero il taglio da 42 pollici. Vista la dimensione molto compatta, il 42'' non beneficia della tecnologia Brightness Booster per via della dimensione molto ridotta dei pixel, ma compensa con notevoli prestazioni, rendendolo il TV da gaming OLED definitivo. Vi avevamo già raccontato quanto ci era piaciuto il C1 da 55'', che però risulta comunque un TV generoso nelle dimensioni. Un 42'' posizionato su una scrivania, in ambito gaming PC invece, non è più un'eresia, garantendo un gameplay fluido e veloce, con in più la qualità dei colori e dei neri di un OLED. Il C2 da 42'', come tutti gli altri tagli, dispone di 4 porte HDMI 2.1 aggiornate a 48 gigabit al secondo, con supporto VRR, NVIDIA G-Sync e AMD Free Sync. Il pannello implementa anche il Dolby Vision for Gaming, rendendo LG l'unico produttore sul mercato a possedere questa feature in partnership con Dolby, e offre delle versioni ottimizzate di Game Dashboard e Game Optimizer, ovvero le impostazioni video specifiche per il gaming.

Già l'anno scorso la serie C1 implementò un sistema di riconoscimento del genere di gioco, distinguendo in autonomia tra standard, FPS, RPG, RTS; quest'anno si aggiunge lo sport, pensato per titoli con giocatori e squadre a schermo. Infine, non vanno dimenticate le numerose certificazioni che LG mette a servizio dei consumatori, assicurando che l'uso prolungato del pannello, specialmente in ambito gaming, è meno dannoso per la vista perché elimina lo sfarfallio e riduce considerevolmente l'emissione di luce blu. Il C2 42'' in sintesi, può essere una valida alternativa al monitor gaming: certo, il refresh rate di un monitor può arrivare a 144 Hz, ma C2 si difende con un refresh rate di 12o Hz, raggiungendo inoltre una densità di pixel maggiore del 35% rispetto a un 55''.

Scheda tecnica