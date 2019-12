Life is Strange 3: Dontnod Entertainment ci sta pensando, ma la decisione spetta a Square Enix

Dontnod Entertainment vorrebbe dedicarsi allo sviluppo di Life is Strange 3: è quanto emerge da una nuova intervista realizzata da GameSpot, nella quale il co-creative director Michel Koch e lo sceneggiatore Jean-Luc Cano dichiarano di avere già in mente una nuova storia.



"Personalmente credo sia quello che vogliamo fare, ovviamente Life is Strange è di proprietà di Square Enix, quindi la decisione spetta a loro", ha specificato Koch.



La coppia spiega inoltre che la scrittura di Life is Strange 2 ha rappresentato una sfida più grande rispetto alla realizzazione del capitolo originale, poiché lo studio non disponeva di riferimenti alla cultura pop da poter aggiungere alla storia. Viceversa il team si è focalizzato soprattutto sulla ricerca e sul dialogo con le persone per la rappresentazione delle loro storie.



Peraltro la compagine francese sembra interessata a portare il franchise su Nintendo Switch in futuro. Anche questa decisione, tuttavia, dipende in ultima analisi da Square Enix.



I cinque episodi di Life is Strange 2 sono ora disponibili sia per PC che per PlayStation 4 e Xbox One. La puntata conclusiva è stata pubblicata ai primi di dicembre. Per approfondirne i contenuti potete consultare la nostra recensione, a cura di Simone Pettine.