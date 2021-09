Life is Strange: True Colors, i requisiti della versione PC sono abbordabili

Life is Strange: True Colors sta per arrivare nei negozi fisici e digitali. Square Enix ha svelato i requisiti di sistema minimi e raccomandati della versione PC, nonché quelli consigliati per giocare in 4K e con ray tracing attivo.

Le informazioni sono state svelate dalla sezione F.A.Q. del sito ufficiale del gioco e tutto sommato i requisiti hardware per giocare a Life is Strange: True Colors sembrerebbero abbastanza abbordabili. Si parla infatti di una GTX750Ti e dell'i5-2300 per i requisiti minimi e dell'accoppiata GTX 1060 e i5-3470 per quelli raccomandati. Ovviamente se il vostro obiettivo è giocare in 4K, settaggi al massimo e ray tracing attivo allora le specifiche richieste salgono di categoria, con Square Enix che raccomanda in questo caso la RTX 3080 e l'i7-7700/Ryzen 5 2500X.

Ecco l'elenco completo dei requisiti minimi, raccomandati e per giocare a 4K con settaggi al massimo di Life is Strange: True Colors:

Minimi

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : AMD Phenom II X4 965, 3.40 GHz / Intel Core i5-2300, 2.80 GHz

: AMD Phenom II X4 965, 3.40 GHz / Intel Core i5-2300, 2.80 GHz Memoria : 6 GB di RAM

: 6 GB di RAM Scheda video : Radeon HD 7790, 2 GB / GeForce GTX 750Ti, 2 GB

: Radeon HD 7790, 2 GB / GeForce GTX 750Ti, 2 GB DirectX : Versione 11

: Versione 11 Memoria: 30 GB di spazio disponibile

Consigliati

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore : AMD FX-8350, 4.00 GHz / Intel Core i5-3470, 3.20 GHz

: AMD FX-8350, 4.00 GHz / Intel Core i5-3470, 3.20 GHz Memoria : 8 GB di RAM

: 8 GB di RAM Scheda video : Radeon RX 590, 8 GB / GeForce GTX 1060, 6 GB

: Radeon RX 590, 8 GB / GeForce GTX 1060, 6 GB DirectX : Versione 11

: Versione 11 Memoria: 30 GB di spazio disponibile

Requisiti minimi per giocare con settaggi al massimo

Richiede un processore e un sistema operativo a 64 bit

Sistema operativo : Windows 10 64-bit

: Windows 10 64-bit Processore: Intel Core i7-7700 o AMD Ryzen 5 2500X

Intel Core i7-7700 o AMD Ryzen 5 2500X Memoria: 16 GB di RAM

16 GB di RAM Scheda video : NVIDIA GeForce RTX 3080, 10 GB o AMD Radeon RX 6800 XT, 16 GB

: NVIDIA GeForce RTX 3080, 10 GB o AMD Radeon RX 6800 XT, 16 GB DirectX : Versione 11, Versione 12 per il Ray Tracing

: Versione 11, Versione 12 per il Ray Tracing Memoria: 30 GB di spazio disponibile

Life is Strange: True Colors

Vi ricordiamo che Life is Strange: True Colors debutterà nei negozi per PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S e Xbox One dal 10 settembre, con le versioni digitali che saranno disponibili dalle 18:00 di domani, 9 settembre. La versione Nintendo Switch invece debutterà entro la fine del 2021. Per ingannare l'attesa potete guardare questo video che mostra 15 minuti di gameplay di Life is Strange: True Colors.