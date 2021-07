Life is Strange: True Colors, un trailer dedicato a Haven Springs

Life is Strange: True Colors torna a mostrarsi in video con un trailer dedicato all'ambientazione del gioco, ovverosia la cittadina di Haven Springs. Cosa nasconde un luogo all'apparenza così raccolto e tranquillo?

Sfruttando i poteri di Alex, in Life is Strange: True Colors potremo assorbire e manipolare le emozioni degli altri personaggi e utilizzare questa abilità per scoprire la verità sulla misteriosa morte di suo fratello.

Il tutto, appunto, sullo sfondo di Haven Springs: una location "piena di bellezze e misteri nascosta tra le montagne del Colorado", come recita la sinossi ufficiale del gioco.

"Nei panni di Alex, scoprirai i segreti scioccanti dietro la morte di tuo fratello nel corso di un'avventura emozionante, usando il superpotere dell'empatia per cambiare il destino e le vite degli abitanti."