Like a Dragon: Infinite Wealth, un milione di copie vendute per la rivincita di una serie storica

Il tradizionale mix di narrazione, turismo virtuale e meccaniche action ha conquistato in breve tempo un pubblico completamente nuovo , trovando addirittura l'occasione di raccontare nuove avventure ambientate in quello stesso mondo con la serie Judgment.

Tuttavia il percorso era stato ormai tracciato, e durante l'epoca di PS4 e Xbox One abbiamo assistito alla pubblicazione di svariati progetti legati alla saga : dallo splendido Yakuza 0 ai remake dei primi due episodi, per arrivare infine alla storia che avrebbe dovuto concludere il lungo arco narrativo di Kazuma Kiryu, ovverosia Yakuza 6: The Song of Life.

Ai tempi della recensione di Yakuza 5 per PS3 , nell'ormai lontano dicembre del 2015, il franchise del Ryu Ga Gotoku Studio era appena stato reintrodotto in occidente dopo una lunga pausa di riflessione: perché il quinto capitolo approdasse anche da noi ci sono voluti ben tre anni.

Like a Dragon: Infinite Wealth ha già totalizzato un milione di copie vendute ed è facile leggere questi risultati come la rivincita di una serie storica , che nel corso degli anni ha tentato con grande determinazione di uscire dalla propria nicchia.

Un nuovo passo nella direzione giusta

Kazuma Kiryu è tornato in Like a Dragon: Infinite Wealth

Non sorprende, insomma, che la voglia di insistere su di un'idea appena introdotta e tanto ben accolta abbia restituito ottimi risultati, e le vendite di Like a Dragon: Infinite Wealth lo dimostrano in maniera lampante.

Non in termini assoluti, perché il precedente capitolo è riuscito a totalizzare lungo il suo intero ciclo vitale probabilmente il doppio di quei numeri; ma per la rapidità con cui questo riconoscimento è arrivato, che fa decisamente ben sperare per il futuro di un franchise che meritava la ribalta.

Voi come la vedete? Parliamone.