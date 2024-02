Suicide Squad: Kill the Justice League, quante ore per finirlo e un confronto con i Batman

Suicide Squad: Kill the Justice League è disponibile e chi si sta lanciando nel gioco a mappa aperta di Rocksteady Games potrebbe chiedersi quante ore servano per arrivare ai titoli di coda. Ovviamente dipende da quanto tempo investite per fare le missioni secondarie e tutti quei contenuti aggiuntivi, ma in linea di massima quante ore dura Suicide Squad: Kill the Justice League?

Citando la nostra stessa recensione di Suicide Squad: Kill the Justice League, scritta da Tommaso Pugliese, "Noi siamo arrivati ai titoli di coda in circa undici ore".

Questo dato viene confermato anche da IGN USA. Molteplici persone della redazione hanno giocato a Suicide Squad: Kill the Justice League; il più veloce di loro ha avuto bisogno di otto ore, ma aveva l'obiettivo di arrivare alla fine il più rapidamente possibile, evitando i contenuti secondari e impegnandosi per saltare gli scontri contro i nemici comuni.

Chi ha giocato in modo più naturale parla invece di un tempo compreso tra le 10 e le 11 ore. Un'altra persona ha invece giocato completando tutte le missioni aggiuntive di certe categorie e ha raggiunto le 20 ore, pur essendo ancora lontana dal 100%.

In linea di massima, quindi, abbiamo un'idea di quante ore potrebbe richiedere Suicide Squad: Kill the Justice League.