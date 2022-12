Like a Dragon: Ishin!, video mostra i combattimenti con la spada

SEGA ha pubblicato un nuovo trailer di Like a Dragon: Ishin! per mostrare i combattimenti con la spada. Quindi se vi interessa conoscere la tecnica di combattimento dei samurai, senza la pistola, questo è il filmato che fa per voi.

C'è da notare che è particolarmente sanguinolento, come ci si aspetterebbe da uno spin-off della serie Yakuza. Il video è abbastanza breve, ma piacerà sicuramente a tutti quelli che stanno aspettando il 21 febbraio 2023 per poterci giocare su PC, Xbox o PlayStation.

Volendo potete prenotare le edizioni digitali e ricevere l'accesso anticipato al gioco già il 17 febbraio 2023. Come bonus riceverete tre armi aggiuntive:

Kijinmaru Kunishige, una spada scura dall'elsa bianca

Lucentezza sanguinante, una spada intrisa di sangue

Cannone delle Navi nere, un cannone recuperato dai vascelli occidentali

Invece, la Digital Deluxe Edition include svariati oggetti scaricabili:

Set "Capitano della Shinsengumi"

Kit "Supporto per la crescita di Ryoma"

Kit "Materiali per il potenziamento della spada"

Kit "Materiali per il potenziamento della pistola"

Kit "Espansione armamenti della Terza Compagnia"

Aspetto "Il Drago di Dojima"

Nella Kyo del 1860, la solenne lotta per la giustizia di un samurai è destinata a cambiare per sempre il corso della storia del Giappone. Sguaina la spada e partecipa alla rivoluzione in quest'avventura storica.