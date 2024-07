L'incremento dei giochi digitali da PS4 in poi è stato impressionante, come riferito da un analista

In un recente articolo pubblicato da Kotaku, l'analista di mercato Daniel Ahmad, alquanto noto anche presso la community per la sua intensa attività sui social, ha svelato un aspetto davvero impressionante della tendenza verso il digitale registrata in questi anni, dimostrando come questa sia incrementata vertiginosamente dall'epoca di PS4 in poi.

L'articolo in questione prende in esame quella che è ormai la tendenza consolidata del mercato videoludico, che vede ormai il digitale aver preso ampiamente il sopravvento con un'accelerazione notevole negli ultimi anni, tuttavia fa presente anche come il mercato fisico abbia ancora una grande importanza e faccia registrare comunque dei numeri notevoli.

Come riferito da Ahmad a Kotaku, Sony in particolare è stata in grado di piazzare 85 o 86 milioni di giochi fisici su PS4 e PS5 solo per quanto riguarda il 2023, che rappresentano ancora una quantità importante e in grado di muovere in quantitativo di denaro notevole.