Lo State of Play di giugno 2025 è stato il più visto di sempre su YouTube

Facciamo presente che si tratta di un record molto specifico: è infatti lo State of Play più visto nella storia di questo particolare sistema di comunicazione, sul canale ufficiale di PlayStation, ma non è il livestream più visto in assoluto su tale canale, considerando che il PlayStation Showcase del 2021 e alcune presentazioni specifiche su PS5 lo superano ancora.

Nonostante lo scarsissimo preavviso e una settimana davvero piena di eventi, sembra proprio che il recente State of Play di giugno 2025 sia stato il più visto di sempre nella storia di questa particolare iniziativa di Sony, almeno per quanto riguarda le visualizzazioni attraverso il canale ufficiale su YouTube.

Il più visto dall'avvio di questo tipo di evento

Lo State of Play andato in scena il 4 giugno 2025 ha totalizzato finora 2,8 milioni di visualizzazioni, per quanto riguarda lo streaming in inglese originale, cosa che lo pone in cima alla classifica avulsa relativa a questo soggetto.

In questo modo, il recente evento ha superato lo State of Play di Horizon Forbidden West e quello dell'estate 2022, altro particolarmente seguito dalla community, in attesa di vedere cosa succederà con lo State of Play su Ghost of Yotei che è stato annunciato per il mese di luglio.

In generale, in termini di commenti il nuovo livestream è stato ben recepito dal pubblico e dalla stampa specializzata: la quantità di giochi presentati è stata notevole, con anche alcune sorprese veramente interessanti come Marvel Tokon: Fighting Souls.

Non mancano però le critiche, soprattutto dai fan più intransigenti e tradizionalisti, che hanno fatto presente la continua scarsità di giochi first party presenti e la grande quantità di titoli multipiattaforma messi in scena durante l'evento.