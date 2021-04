Lords Mobile: Saint Seiya, I Cavalieri dello Zodiaco, danno vita ad una sorprendente collaborazione

Lords Mobile e Saint Seiya stanno per dare vita ad una sorprendente collaborazione che porterà l'amatissimo anime de I Cavalieri dello Zodiaco all'interno dell'altrettanto celebre strategico per PC e mobile di IGG.

Dal 1 aprile al 31 maggio 2021 Seiya e i suoi compagni saranno chiamati ad affrontare nuove sfide nel gioco, stavolta tra i Regni di Lords Mobile. Per tutta la durata della collaborazione il protagonista dei Cavalieri dello Zodiaco, Pegasus/Seiya, apparirà tra gli Eroi giocabili.

Durante l'evento saranno disponibili per i giocatori anche una Skin Castello esclusiva, Scudi con design a tema e tantissime altre novità da scoprire. Collegandovi a questo indirizzo potrete ricevere, oltretutto, ulteriori premi in-game come un pacco regalo di Lords Mobile del valore di 200 dollari!.

Lords Mobile è disponibile per iOS, Android, Amazon e Steam. Il gioco è gratuito, con acquisti opzionali.

Come dicevamo, per la durata dell'evento Pegasus/Seiya sarà un eroe giocabile. I giocatori che lo otterranno durante i due mesi della collaborazione lo avranno a disposizione per sempre. I giocatori potranno ottenere inoltre 10 medaglie Eroe accedendo alla pagina evento. Completando ulteriori sfide in game si potranno ottenere altre medaglie eroe e il suo equipaggiamento speciale, l'armatura del Sagittario. A questo indirizzo troverete tutti i dettagli.

Saint Seiya arriva in Lords Mobile.

Inoltre durante i due mesi della collaborazione, è attivo il Negozio Cavalieri dove tutti i giocatori potranno ottenere una speciale Skin Castello temporanea ed altri equipaggiamenti ed emotes a tema. Come se non bastasse, diversi NPC sono presenti in tutte le schermate di gioco.

Saint Seiya/I Cavalieri dello Zodiaco è un popolarissimo franchising creato da Masami Kurumada, serializzato da oltre 30 anni a partire dalla sua prima apparizione nel 1985 tra le pagine della rivista settimanale Shonen Jump. Tantissimi lavori sono stati tratti dall'originale, come manga, anime, lungometraggi, ed ogni tipologia possibile di merchandising e giocattoli.

La serie continua ad avere un enorme seguito in ogni angolo del mondo, sia tra i più grandi, sia tra i giovani.

La storia si basa sulle costellazioni e sulla mitologia Greca e tratta di un gruppo di ragazzi che indossando le loro armature affrontano battaglie di ogni tipo, nel nome della loro Dea Atena. Ecco il trailer dedicato.

Cosa ve ne pare di questa collaborazione?

Contenuto scritto in collaborazione con IGG.