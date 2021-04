Animal Crossing New Horizons ancora in prima posizione dopo un anno: classifica UK

È passato oramai un anno (e poco più) dall'uscita di Animal Crossing New Horizons su Nintendo Switch e il gioco della compagnia di Kyoto continua a essere uno dei più venduti. Precisamente, nella più recente classifica settimanale del Regno Unito, vediamo che il life sim è stato in grado di ottenere la prima posizione, battendo tutti gli altri titoli Switch.

Animal Crossing New Horizons riesce a ottenere la prima posizione anche con un -21% copie vendute rispetto alla settimana precedente. Inoltre, l'esclusiva Nintendo Switch ha superato ora il milione di copie fisiche vendute in UK: è il secondo gioco dello scorso anno in grado di raggiungere questo obbiettivo.

L'altro gioco è, senza sorprese, FIFA 21. Il simulatore calcistico ha ottenuto la seconda posizione nella classifica UK, con un -34% di copie vendute rispetto al periodo precedente. Ricordiamo che la scorsa settimana il gioco di EA era in prima posizione. Tutti i giochi della classifica UK, in realtà, hanno venduto meno rispetto alla settimana precedente (in formato scatolato, i dati digitali non sono inclusi). In totale, le vendite fisiche della settimana sono calate del 28% in UK.

Notevole anche il calo di Monster Hunter Rise, che perde due posizioni con un -56% di copie vendute. Outriders fa peggio, con un -74% e un calo di dieci posizioni che lo portano al numero 16: va però detto che il gioco è disponibile anche su Xbox Game Pass, quindi molti utenti avranno optato per l'abbonamento mensile.

Ecco la classifica completa UK della scorsa settimana:



Animal Crossing: New Horizons FIFA 21 Mario Kart 8: Deluxe Super Mario 3D World + Bowser's Fury Minecraft (Switch) Monster Hunter Rise Grand Theft Auto 5 Call of Duty: Black Ops Cold War Ring Fit Adventure Assassin's Creed Valhalla

Come potete vedere, la parte alta della classifica è occupata principalmente da giochi Switch. Di recente abbiamo inoltre scoperto che PS5 è la console più venduta per il secondo mese di fila in UK a marzo 2021.