PS3: update dei giochi spariscono, utenti segnalano la stranezza, cosa succede?

I giocatori PS3 stanno segnalando che gli update di vari giochi non sono più disponibili al download. In altre parole, se non avete già istallato sulla vostra console e aggiornato tali giochi, anche riscaricandoli o istallandoli da disco non potete avere accesso alla versione più recente. La cosa è stata segnalata tramite PSNProfiles e ResetEra.

Per il momento non è chiara la fonte del problema: potrebbe trattarsi di un bug o anche solo di un momentaneo disservizio. Inoltre, secondo quanto rivelato, l'assenza di update dei giochi PS3 è variabile a seconda delle regioni. Alcuni problemi sono registrati solo negli USA, altri solo in Europa e altri ancora in Giappone.

A questo indirizzo potete vedere una lista dei giochi PS3 di cui non vi sono più disponibili gli update secondo le segnalazioni degli utenti. Sono compresi giochi come Castlevania: Lords of Shadow, Battlefield 4, Gran Turismo 5, Journey, Just Cause 2, Marvel Ultimate Alliance 2, SoulCalibur IV, White Knight Chronicles International Edition... Come detto, questi sono solo pochi esempi.

PS3 perde gli update

Come sappiamo, il 2 luglio 2021 Sony chiuderà il PlayStation Store di PS3 e da quel momento non sarà più possibile acquistare nuovi giochi, ma sarà comunque possibile continuare a scaricare i titoli che già possediamo. È sott'inteso che insieme al gioco dovrebbe essere possibile scaricare anche le relative patch: le patch sono spesso fondamentali per poter avere un'esperienza di gioco di qualità e in alcuni giochi potrebbero anche esserci bug bloccanti nella versione 1.0.

Speriamo venga fatta chiarezza il prima possibile. Nel frattempo, per tutti gli appassionati di PS3, ecco il nostro speciale dedicato ai giochi da comprare prima che sia troppo tardi.