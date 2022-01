Lost Ark: trailer presenta il mondo e la storia di Arkesia

Smilegate ha pubblicato un nuovo trailer di Lost Ark, MMO free-to-play di genera action RPG e che verrà pubblicato in occidente da Amazon Games. Il filmato si concentra sul mondo di gioco, offrendoci un assaggio delle numerose location che esploreremo e della lore di Arkesia.

"Arkesia è stato creato grazie all'Arca, un potere immenso che ha attirato l'attenzione dei malvagi demoni Kazeros. L'Arca è stata spezzata in sette parti, ora sparsi per il mondo, e i Kazeros hanno inviato il loro esercito per trovarla. I giocatori in tutto ciò avranno il compito di cercare i vari pezzi dell'Arca prima dell'armata demoniaca e proteggere il mondo di Arkesia dalla rovina. Esplora la terra e le culture, impara le abilità, incontra i tuoi alleati e preparati alla battaglia", recita la descrizione ufficiale di Smilegate.

Lost Ark ha ottenuto un notevole successo in Corea e Russia e finalmente si prepara ad arrivare anche nei nostri lidi. L'MMO di Smilegate infatti sarà disponibile gratuitamente per PC su Steam a partire dall'11 febbraio.

Lost Ark è un MMO di genere action RPG che per certi versi ricorda Diablo. Oltre alla missioni affrontabili in solitaria non mancano raid da affrontare con gli amici o altri giocatori e scontri PvP. Se volete saperne di più, di recente Smilegate ha pubblicato un gameplay trailer che presenta le caratteristiche principali del gioco.