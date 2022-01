Ikai: data d'uscita ufficiale annunciata, è un horror ambientato nel Giappone feudale

L'horror psicologico Ikai ha una data d'uscita ufficiale: il 29 marzo 2022. Ambientato nel Giappone feudale, racconta la storia della sacerdotessa Naoko e della sua lotta contro i demoni che hanno invaso il tempio per cui lavora.

Ikai sarà lanciato su PC (Steam) nel solo formato digitale, mentre su PS5, PS4 e Nintendo Switch uscirà anche in formato fisico. Costerà 29,99€, come annunciato dall'editore PM Studios. L'edizione fisica includerà una cartolina, un adesivo e un bonus esclusivo per l'edizione di lancio. Attualmente potete provare la demo di gioco su PC, tanto per farvi un'idea di cosa vi aspetta.

Ikai, packshot e bonus delle edizioni di lancio

Se volete più informazioni, potete leggere il nostro provato di Ikai, in cui abbiamo scritto:

Da ciò che abbiamo provato, Ikai è un horror psicologico interessante, dotato di meccaniche varie e convincenti, ma con molto da dimostrare in ambito narrativo. Per ora vi consigliamo di provare la demo, disponibile gratuitamente, ma per sapere se valga o meno la pena vivere l'avventura di Naoko fino alla fine non resta che attendere la versione definitiva.