Uncharted 4: in arrivo un set Lego con Nate, Sully ed Elena, per un leaker

A partire da marzo i fan di Nathan Drake potrebbero mettere le mani su un set Lego ispirato a Uncharted 4: Fine di un Ladro, stando alle informazioni condivise dal leaker falconbrickstudios.

Stando alla soffiata, il set Lego di Uncharted 4: Fine di un Ladro sarà disponibile nei negozi a partire dal 1° marzo 2022. Il prodotto include le minifigure di Nate, Sully ed Elena e una jeep grigia nonché un totale di 1.326 mattoncini Lego che daranno vita a quella che viene descritta come una caverna con dei tesori.

Uncharted 4: Fine di un Ladro, un'immagine tratta dal gioco

Come al solito raccomandiamo di prendere con le pinze indiscrezioni simili, dato che è impossibile verificarne la veridicità. Tanto più che anche lo stesso leaker afferma di non poter confermare al 100% queste informazioni.

Alla fine dello scorso anno, era stato avvistato nel listino di un negozio online un set Lego di Horizon Zero Dawn dedicato al Collolungo, una delle creature meccaniche del gioco, con data di uscita fissata a maggio 2022. A questo punto non è da escludere l'ipotesi che Sony e Lego stiano collaborando per realizzare delle versioni a mattoncini di vari brand PlayStation. Chissà magari è una delle sorprese in serbo per il prossimo State of Play, che secondo alcuni rumor si svolgerà a febbraio.