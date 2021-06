Lost Eidolons, demo PC disponibile da oggi per l'RPG strategico medievale

Lost Eidolons, nuovo RPG con elementi da strategico e ambientazione medievale presentato qualche mese fa su PC e Xbox, ha da oggi una demo disponibile per la versione PC, che consente di provare le meccaniche di base prima dell'eventuale acquisto, scaricabile da Steam.

Lost Eidolons è un interessante RPG strategico a turni in stile Fire Emblem, presentato nel corso dell'evento ID@Xbox di marzo 2021. Sviluppato da Ocean Drive Studio, è un titolo single player che mette in scena combattimenti strategici a turni con visuale dall'alto, inframmezzati da momenti narrativi ed esplorazione in terza persona.

Il gioco verrà lanciato in early access su PC nel corso di quest'anno e arriverà anche su Xbox Series X|S e Xbox One, con probabile uscita anche su altre console successivamente, in attesa di ulteriori informazioni specifiche al riguardo. Intanto, c'è dunque una versione demo da recuperare su Steam in occasione della Steam Next Fest, in base a quanto riportato dal team di sviluppo, la quale dovrebbe essere messa a disposizione a questo indirizzo.

Ambientato nel mondo di Artemesia, Lost Eidolons presenta un'ambientazione fantasy medievale piuttosto realistica: il protagonista è Eden, un mercenario originario della città di Lonetta, che si ritrova in disgrazia a causa di una cospirazione perpetrata da un gruppo di aristocratici ai suoi danni.

A questo punto, inizia il suo viaggio di vendetta a redenzione, che lo vedrà però trascinato all'interno di varie macchinazioni e di una complessa trama fatta di sotterfugi, tradimenti e battaglie.

Lost Eidolons è caratterizzato da una profonda caratterizzazione dei personaggi, da una attenta fase di preparazione delle truppe da schierare in battaglia e dai combattimenti veri e propri, che si svolgono in maniera strategica a turni su una mappa a scacchiera.