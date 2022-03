Lost Judgment: The Kaito Files disponibile, trailer di lancio per il nuovo DLC

Lost Judgment si espande con The Kaito Files, il nuovo DLC disponibile da oggi su PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series X|S, aggiungendo una parte di storia che si presenta con il trailer di lancio visibile qui sopra.

L'espansione può essere acquistata a parte oppure scaricata liberamente da chi possiede il Season Pass di Lost Judgment, con download disponibile in queste ore sulle varie piattaforme previste. The Kaito Files, di cui abbiamo visto l'introduzione del Primal Focus come caratteristica peculiare nel trailer pubblicato la settimana scorsa, ci vede interpretare Masaharu Kaito, membro della Yagami Detective Agency.

In questa nuova parte del gioco, Kaito deve utilizzare le sue abilità, che comprendono abilità di combattimento notevoli e appunto l'uso del Primal Focus, per risolvere alcuni casi e portare avanti la sua missione. La storia prende le mosse dopo gli eventi narrati in Lost Judgment, mentre Yagami si trova fuori città, con Kaito alla ricerca di Mikio, una sua vecchia fiamma.

Questa ricerca lo porta a contatto con Jun, un ragazzo che sostiene di essere suo figlio, e con cui il protagonista si ritrova a collaborare per ritrovare Mikio. In precedenza, avevamo visto anche un video di gameplay con lo stile Tank per il personaggio.