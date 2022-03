Death Stranding Director's Cut: i requisiti hardware per il gioco su PC

Death Stranding Director's Cut sta per arrivare anche su PC con una versione specifica per la piattaforma Windows, e arriva anche conferma dei requisiti hardware e software per poter giocare al titolo di Kojima Productions in tale versione.

Requisiti hardware minimi

OS: Windows 10 64-bit

CPU: AMD Ryzen 3 1200/Intel Core i5 3470

RAM: 8 GB

GPU: AMD Radeon RX 560/Nvidia GeForce GTX 1050

VRAM: 4 GB

Spazio libero: 80 GB

Requisiti hardware raccomandati

OS: Windows 10 64-bit

CPU: AMD Ryzen 5 1600/Intel Core i7 3770

RAM: 8 GB

GPU: AMD Radeon RX 590/Nvidia GeForce GTX 1060

VRAM: 6 GB

Spazio libero: 80 GB

I requisiti risultano praticamente gli stessi della versione standard del gioco, ovvero Death Stranding, cosa piuttosto comprensibile visto che si tratta sostanzialmente dello stesso gioco con alcune implementazioni aggiuntive, in termini tecnici e di contenuti.

Tra le caratteristiche esclusive della versione PC c'è il supporto per la tecnologia Nvidia DLSS, che dovrebbe incrementare in maniera sostanziale le performance del gioco. Nel frattempo, abbiamo visto il trailer di lancio di Death Stranding Director's Cut su PC, la cui data d'uscita è fissata per il 30 marzo 2022.