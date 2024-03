MacBook Air M3 per il gaming? Ecco come si comporta il nuovo portatile Apple

Presentato nell'ottobre dello scorso anno, il nuovo processore Apple M3 equipaggiato sui MacBook Air non è troppo dissimile dal suo predecessore in termini di design, ma offre alcune importanti novità a partire dall'innovativo processo produttivo a 3 nm, con alcune funzionalità pensate per migliorare la qualità in ambito gaming come il supporto al Ray Tracing e al mesh shading via hardware.

Ma come si comporta effettivamente il chip targato Apple e quali sono le reali prestazioni di gioco dei MacBook Air M3? Scopriamo i primi benchmark.

Tripla A con qualche compromesso Il design di Apple M3 Il MacBook Air M3 offre una configurazione base con 8 GB di RAM UMA, potenzialmente sfruttabili dagli sviluppatori che possono utilizzarla come VRAM: la GPU prevede infatti una doppia configurazione con 8 e 10 core con tecnologia "Dynamic Caching" che permette di allocare la memoria a seconda delle necessità.

L'ultrasottile di Apple non prevede inoltre l'utilizzo di un sistema di ventole, fattore che potrebbe incidere sulle prestazioni, soprattutto con i giochi più voraci di risorse. Come ha riportato lo YouTuber Dave2D, che ha eseguito alcuni test sul portatile, per poter giocare decentemente con un MacBook Air M3 bisogna scendere a compromessi con la risoluzione e con i dettagli: per rimanere sopra la soglia dei 30 FPS occorre abbassare la risoluzione a 1080p, rispetto ai 2880 x 1864 pixel nativi.