Nobuo Uematsu trova noiose le recenti colonne sonore dei videogiochi

In realtà l'intervista va molto più a fondo di un semplice commento e parte con Uematsu che parla degli inizi del suo lavoro e dei limiti che imponevano i primi sistemi da gioco con i quali ha avuto a che fare. A suo giudizio le musiche erano come ossigeno per i giochi a 8-bit, perché davano vita a storie e personaggi, non essendoci ancora i mezzi tecnici per doppiarli o rappresentarli in modo più realistico. Tutto è cambiato con la generazione PS2 , in cui si è potuto iniziare a fare ciò che si voleva dal lato sonoro.

Meno interessante

Come detto, secondo lui la musica dei videogiochi moderni è meno interessante rispetto a quella del passato.

A suo giudizio il problema risiede nei director e nei produttori che vogliono semplicemente delle musiche da film: "Crede che le persone dovrebbeo avere più libertà quando compongono musica per i videogiochi." Secondo il maestro, se i videogiochi continueranno a guardare a Hollywood, le colonne sonore dei videogiochi non si evolveranno: "la musica di un videogioco diventa più interessante quando un compositore si chiede "cosa posso fare di unico?" e usa le sue conoscenze ed esperienze per essere davvero creativo."

L'ultimo lavoro di Uematsu in ambito videoludico è stato il brano No Promises to Keep per Final Fantasy VII Rebirth.